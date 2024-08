Altopascio, l’evento. La Festa dello sport

Ormai è diventata una tradizione. Chiamare a raccolta le società o gli atleti altopascesi che si sono distinti nelle rispettive discipline. Si chiama "Festa di fine estate - Open sport Altopascio 2024" ed è la manifestazione, organizzata e promossa dall’amministrazione comunale che valorizza lo sport, il terzo settore e i talenti del territorio con una giornata di divertimento, tornei, aggregazione ed esibizione.

Torna, così, sabato 7 settembre, dopo il grande successo dello scorso anno, la festa dello sport della cittadina del Tau che consentirà a tutti di provare le più svariate discipline sportive, tra giochi all’aria aperta, spettacoli, piccoli tornei e street food. Protagoniste ben oltre 30 associazioni sportive e di volontariato del territorio che saranno presenti nel piazzale e parco Aldo Moro e nel parco delle Mura castellane, con stand e attrezzature, così da far provare agli interessati ogni tipo di sport. E ancora musica, cibo, divertimento e tanta voglia di stare insieme, dalle 16 fino a mezzanotte.

"Siamo molto felici di riproporre nel nostro territorio questa giornata, un’importante occasione che combina il valore dello sport con la bellezza dello stare insieme e divertirsi – dice Valentina Bernardini, assessore all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche sociali del Comune di Altopascio – . Per noi questo è a pieno titolo uno degli appuntamenti fissi dell’anno, al quale, volta dopo volta, vogliamo dare ancora più valore e supporto. Questa iniziativa valorizza ulteriormente il legame con le associazioni del nostro territorio, il cui impegno rappresenta una delle colonne portanti della nostra quotidianità".

Uno dei momenti più attesi è, certamente, quello dedicato alla cerimonia di consegna dei meriti sportivi agli atleti e alle società del territorio che si sono distinti durante l’anno. L’elenco verrà comunicato più avanti, a ridosso della manifestazione. Dal tardo pomeriggio, inoltre, saranno attivi i truck dello street food che, tra musica e prelibatezze, accoglieranno visitatori e famiglie fino a tarda sera. La cittadina del Tau ha dato i natali, in passato, a campioni come Pietro Carmignani, ex portiere di Napoli, Juventus e Fiorentina. Anche se nati altrove, sono da considerare altopascesi d’adozione anche Tarcisio Burgnich, difensore, vicecampione del mondo nel 1970 e Walter Riccomi, ciclista, quinto al Tour de France del 1976.

