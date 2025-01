Altopascio e Toscani: "Voleva realizzare qui la sua ’fabbrica’"

ALTOPASCIOUna quindicina di anni fa al ristorante "Il Melograno", nell’ubicazione in centro storico ad Altopascio, (locale apprezzato anche da Vittorio Sgarbi) accanto all’allora sindaco Maurizio Marchetti e all’assessore alla cultura Nicola Fantozzi, Oliviero Toscani, ammaliato dalla cittadina del Tau, lanciò una proposta davvero interessante. Riprodurre all’ombra della Smarrita il progetto "La Sterpaia", il laboratorio della creatività che aveva lanciato nelle scuderie di San Rossore.

"Il grande fotografo – ricorda Marchetti, – voleva creare un punto di riferimento per i giovani creativi di tutti i continenti, allievi dai 18 ai 24 anni, un laboratorio per la ricerca e la valorizzazione delle arti, una moderna versione delle botteghe e scuole rinascimentali. Tra l’altro ci spiegò che c’era anche l’interesse della Scuola Normale di Pisa.

Quella sera nacque l’idea perché Altopascio gli piacque davvero e si studiarono anche alcune location per questo obiettivo. Poi non se ne fece più niente perché il progetto era molto ambizioso. Rimane il piacere che ci avesse considerato come luogo ideale. Il legame con Altopascio è rimasto, anche se poi ovviamente si è allentato. Ma questo personaggio – conclude Marchetti che ha sempre smosso le coscienze, colpito l’immaginazione e la nostra memoria con immagini che difficilmente possono lasciare indifferenti e che hanno fatto storia, rimase affascinato dalle nostre bellezze storiche ed architettoniche. Il gradimento di un artista di tale livello vale, a livello culturale, più di tanti spot".

