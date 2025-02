Altopascio celebra i motori. C’è il raduno della Bianchina. La mitica macchina di Fantozzi

Auto storiche ad Altopascio. Accadrà il prossimo 9 maggio quando protagonista sarà la famosa Bianchina, iconica anche dei film su Fantozzi con Paolo Villaggio. Una vettura che ha travalicato la sua dimensione, trascendendone il significato, che rappresenta cultura, memoria, storia di un’epoca. La famosa Bianchina, della fabbrica Autobianchi, poi ceduta ad una partecipazione paritetica di Pirelli e FIAT fino al 1968, quando l’intero capitale azionario della società passò nelle mani del gigante torinese dell’auto.

Questo modello nacque nel 1957 e per molti avrebbe dovuto rappresentare la versione più elegante della Fiat 500. Nell’ambito dell’ASI, l’associazione di auto e moto storiche italiane, i vari esemplari saranno accolti negli spazi delle Cerbaie, nei pressi del casello autostradale. Dopo una puntata al museo della carta, a Pescia, le auto saranno esposte nel centro storico altopascese, in piazza Ricasoli, nel cuore dei luoghi dei Cavalieri del Tau, in una delle capitali della via Francigena. In serata prevista anche una gara di biliardino, con la presenza di Natale Tonini, sia come presidente dell’ASD Calciobalilla altopascese, punto di riferimento in Toscana e come possessore di una Bianchina.

Sabato 10 maggio partenza per Lucca, con visita alle Mura urbane, alla cattedrale e ad altri siti storici, come la sosta per Ilaria Del Carretto e, in serata, puntata a Montecarlo. Domenica 11 maggio altra location d’eccezione: sfilata ed esposizione dei vari modelli addirittura a Villa Reale, uno dei monumenti più conosciuti della Lucchesia. Dopo la Mille Miglia di qualche anno fa, una nova celebrazione di auto storiche ad Altopascio.

Massimo Stefanini