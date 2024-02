Altopascio: Affidata alla Smau-Gfi srl la manutenzione delle telecamere di videosorveglianza

Negli ultimi anni rappresentano uno strumento imprescindibile per coadiuvare l’attività delle forze dell’ordine in materia di sicurezza, ma anche nella lotta all’abbandono rifiuti. Le telecamere della videosorveglianza sono fondamentali, ma devono funzionare alla perfezione per essere utili. Il Comune di Altopascio, con la determinazione numero 92 del 23 febbraio, ha affidato ad una azienda con sede nel Valdarno la manutenzione e la gestione tecnica. La centrale si trova al Comando della Polizia Municipale di via Bientinese. Nella cittadina del Tau è presente un sistema composto da 60 "occhi elettronici", distribuiti in 36 postazioni, che forniscono 69 inquadrature dei punti di maggiore interesse e quelli strategici. L’ufficio tecnico ha redatto un capitolato tecnico contenente le modalità di espletamento del servizio che viene diviso in attività " a canone", relativa alla gestione e risoluzione di criticità che non comportano l’acquisto di nuovi componenti, ed attività "extra canone" per tutti quei casi in cui vi è necessità di eseguire interventi di sostituzione degli apparati.

Per quest’ultima attività l’Ente impegna 15.000 euro, compresa Iva, La ditta affidataria è la Smau-Gfi srl di Terranuova Bracciolini, in Provincia di Arezzo. Appaltato anche il servizio cimiteriale fino al 31 agosto 2026, attraverso procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicataria una cooperativa di Empoli per 230 mila euro.

Ma.Ste.