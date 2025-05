"Althen des Paluds". Risorse per 430mila euro. Via libera al restyling

Un padiglione con palestra, sala ricreativa, bar, ristorante, sarà realizzato al campo sportivo di Montecarlo, intitolato "Althen des Paluds", il borgo francese gemellato con il paesino collinare famoso per il vino. La notizia è ufficiale. L’impianto in località Verruca, ha avuto diversi restyling e costante manutenzione. E’ costituito da un campo principale per il calcio a 11 oltre ad uno più piccolo destinato agli allenamenti e per le partite dei ragazzi.

Il sussidiario è stato oggetto di intervento nell’anno 2022, con contributo della Regione Toscana, mentre il rettangolo verde più grande, è oggetto, attualmente, dell’intervento di riqualificazione con la sostituzione del manto, arriverà quella sintetica di ultima generazione, già presente negli stadi di Altopascio e di Porcari. Un lavoro finanziato mediante fondi FSC: i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione sono uno strumento finanziario nazionale utilizzato per finanziare progetti strategici di sviluppo, sia infrastrutturali sia immateriali di una certa rilevanza. La struttura sportiva presenta una carenza per quanto riguarda le dotazioni esterne ai campi, quali uffici, spazi per la palestra per gli utenti, una sala ricreativa che renderebbero l’impianto sportivo completo, più funzionale e con migliore utilizzo. E così infatti sarà. L’investimento è di 430 mila euro, di cui 320 mila a base d’asta e 110 mila per somme a disposizione (oneri, contributi, Iva, ed altro). Inoltre, la Regione Toscana ha aperto un bando per finanziare l’avviso pubblico 2025 per il sostegno a investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale.

E’ già stato approvato il progetto di fattibilità e adesso si procede con quello definitivo esecutivo e con il reperimento dei mezzi finanziari, prima dell’aggiudicazione dell’opera e lo start al cantiere entro la fine del 2025, come base ipotetica e senza imprevisti, sempre da considerare. Nell’impianto disputa le sue partite il Montecarlo calcio, attualmente in Prima Categoria e che in passato, fine anni Novanta del precedente secolo, ha militato anche in Eccellenza, dopo la fortunata fusione con il Porcari.

Massimo Stefanini