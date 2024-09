All’Orto Botanico arriva la grande musica “La storia del tango“ con il duo Signorini-Brunini. Un lungo viaggio tra le note e le sinfonie

Giovedì 12 settembre alle 21.15 ultimo appuntamento all’Orto botanico per Canto degli Alberi 2024, iniziativa, che ha avuto anche questa estate un notevole successo di pubblico, con molti eventi che hanno visto il tutto esaurito; la manifestazione è inserita nel Vivi Lucca ed organizzata da FLAM (Federazione Lucchese associazioni musicali).

Il titolo della serata è “La Storia del tango” e sarà un viaggio musicale tra le più importanti pagine del genere da Carlos Gardel fino ad arrivare ad Astor Piazzolla.

Protagonista dell’appuntamento il duo formato dal fisarmonicista Massimo Signorini e dal chitarrista Giacomo Brunini che si esibiranno anche in vesti di solisti ad alternare i brani riarrangiati per questo insolito duo. Verranno eseguite musiche di A. Piazzolla, C. Gardel, J. C. Cobian, P. Laurenz, E. Blàzquez, A. Troilo, C. Castana e R. Galliano.