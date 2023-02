Alloggio e custodia: c’è il sito "Albergabici"

Il cicloturismo vede nella Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, un importante punto di riferimento. Nell’ambito della federazione opera Albergabici® con un servizio rivolto a tutti i cicloturisti che hanno l’obiettivo di segnalare le strutture ricettive idonee ai ciclisti, con lo scopo di mettere in rete le informazioni per chi viaggia in bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni nei dintorni del suo luogo di vacanza prescelto.

Collegandosi al sito Fiab, infatti, è possibile scoprire le strutture che aderiscono e quindi in grado di ospitare il “turismo dei pedali”, fornendo loro importanti informazioni: dai prezzi alle condizioni di pernottamento, ai servizi offerti. In provincia di Lucca, le strutture che aderiscono ad Albergabici®, sono quattro: Il Ciocco Hotels a Barga, l’Hotel Cavalieri del Tau ad Altopascio, l’Hotel Sole e Mare a Lido di Camaiore e l’Hotel residence Esplanade a Viareggio.

Chi aderisce, offre agli amanti delle due ruote servizi specifici. Verificando il singolo hotel o residence, è possibile capire quali servizi sono disponibili. Si va dalla possibilità di pernottare una sola notte alla fruizione di un alloggio al chiuso per la propria bicicletta.

Sono presenti, inoltre, servizi quali la fruizione di attrezzi per la manutenzione della bici, la ricarica gratuita per quelle elettriche, inoltre bici a noleggio, guide specializzate, trasporto bagagli fino alla tappa successiva.

E ancora, una sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti, importante per cominciare bene la propria escursione. Insomma, una bella gamma di informazioni che per il turista interessato a questo tipo di vacanza, sicuramente rappresentano una certezza. Digitando il sito Albergabici.it è dunque possibile inserire nell’apposita stringa il luogo dove recarsi, verificando la disponibilità della singola struttura ricettiva aderente.

Mau. Guc.