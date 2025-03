Alloggi popolari a Porcari . Ecco la graduatoria definitiva

Pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) del Comune di Porcari. Il documento è l’esito di un bando. Dopo la pubblicazione della versione provvisoria e la valutazione dei ricorsi presentati, la graduatoria è ora definitiva e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Porcari, nella sezione "agevolazioni per la casa", cliccando su "altri argomenti" dalla home page (www.comunediporcari.org). Presentate 58 domande, 55 ammesse. Fino al 22 marzo, gli aventi diritto potranno verificare la loro posizione in graduatoria e, se necessario, avviare eventuali ricorsi secondo le modalità previste dalla legge. "La casa è un diritto fondamentale – ha detto Michele Adorni, assessore alle politiche sociali del Comune di Porcari – e garantire l’accesso a un alloggio significa tutelare la dignità delle famiglie". Info martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 al numero 0583.211899.

M.S.