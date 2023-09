All’Isi Machiavelli di Lucca: le attestazioni Cambridge

In occasione dell’European Day of Languages, martedì scorso nell’aula magna del Liceo classico N.Machiavelli, si è svolta la cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge per gli alunni dell’Istituto che hanno frequentato i relativi corsi di formazione e svolto gli esami finali alla fine del precedente anno scolastico. Cambridge English Assessment è un ente che fa parte della University of Cambridge e certifica le competenze linguistiche valutando le quattro abilità: reading, writing, speaking e listening. Durante i corsi di preparazione svolti in convenzione con le scuole, i ragazzi vengono preparati e allenati a tutte e quattro le tipologie di skills, sotto la guida di docenti madrelingua esperti che utilizzano un metodo di apprendimento innovativo e comunicativo. Per quanto riguarda i livelli linguistici, l’Istituto Machiavelli organizza corsi per i livelli B1, B2 e C1, quindi i ragazzi sin dal primo anno possono seguire i corsi e formarsi, e così gradualmente migliorare il proprio livello di competenza linguistica. Martedì hanno ricevuto il tanto atteso certificato gli alunni delle classi dalla prima alla quinta dell’Istituto (che comprende il liceo classico omonimo, il Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” e l’Istituto professionale “M. Civitali”), che da gennaio a giugno del passato anno scolastico hanno frequentato i corsi di preparazione agli esami Cambridge e, dopo la fine delle lezioni, nello stesso mese di giugno hanno sostenuto gli esami in versione computer- based“.