All’Informagiovani martedì il reclutamento nel settore logistico

L’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Manpower, organizza per martedì dalle 9.15 alle 13, un incontro di reclutamento lavoro nel settore della produzione e del magazzino. Si tratta di colloqui conoscitivi che si terranno presso la sede dell’Informagiovani di Lucca, in Via delle Trombe. L’invito è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione nel settore logistico e produttivo e che sono in possesso di un curriculum vitae aggiornato. Per partecipare agli incontri è sufficiente portare con sé il proprio curriculum vitae ed effettuare l’iscrizione.