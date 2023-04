All’Info Point arriva l’Angolo bebè Servizio essenziale per le famiglie

Tirato a lucido, dotato di angoli-salotto, con un efficace restyling ai servizi igienici e una nuova dotazione a misura di famiglie: l’angolo fasciatoio. O meglio una stanza dedicata alle famiglie che possono trovare comfort e un momento di riposo oltre a accudire il bebè con i supporti utili. E’ il risultato dei lavori di potenziamento e miglioria del Centro Informazioni Turistiche di Piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato), grazie alla sinergia tra Metro e amministrazione comunale. La novità principale è appunto l’Angolo Bebè dedicato alle famiglie, che potranno usufruire di spazio allattamento, poltrona e fasciatoio.

Un nuovo spazio fortemente voluto dall’amministrazione, un servizio aggiuntivo per l’accoglienza dei turisti al principale centro di informazioni all’interno della cinta muraria. Soddisfazione per la collaborazione con Metro e per il risultato finale da parte dell’assessore al turismo Remo Santini, e di Simona Testaferrata, assessore con delega alla famiglia:”Le famiglie a Lucca devono subito sentirsi a casa – dichiarano – La realizzazione di un angolo bebè dedicato rappresenta un vero valore aggiunto, uno spazio che mancava e che farà la differenza nella qualità di accoglienza per i nostri visitatori. Siamo molto soddisfatti – proseguono – di tutti i lavori di potenziamento svolti in sinergia con Metro e l’amministratore unico Roberto Di Grazia al Centro Informazioni Turistiche, che rappresenta un punto di riferimento di grande transito e, di fatto, un vero e proprio biglietto da visita per l’intera città”. Il Centro Informazioni Turistiche di Piazzale Verdi è stato interamente riorganizzato dal punto di vista logistico, per migliorare e snellire le pratiche di divulgazione di informazioni in modo da offrire servizi sempre più efficienti. Via la miriade di avvisi affissi ovunque, spazio a un nuovo totem con la Torre Guinigi (prima era rappresentata solo quella delle Ore), e anche a quello che racconta la storia di questa suggestiva sede, che fu la Vecchia Porta San Donato.

Tra i lavori svolti anche l’installazione di un Dae, defibrillatore che si differenzia da quelli manuali per la capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica al cuore del paziente. Anche la terrazza del Centro Informazioni Turistiche è stata rinnovata e sarà aperta ai turisti, che potranno così godere di una vista privilegiata della città.

