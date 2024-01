All’Atelier Ricci torna l’evento “Matrimonio su misura“

Dopo il grande successo dello scorso anno la sposa torna protagonista all’Atelier Ricci, in via Burlamacchi, con “Matrimonio su misura”. Oggi, dalle 16 alle 20, un pomeriggio dedicato al giorno più bello. Non solo gli abiti indossati dalle modelle della scuola di portamento e bon ton Anastacia Fashion di Sarajo Mariotti, ma tutto ciò che ruota attorno al wedding-day: l’organizzazione dell’evento, le composizioni floreali, make up e acconciature, gioielli e calzature. E ancora, catering, vini e dolci, studio fotografico: insomma tutto per un matrimonio da sogno.