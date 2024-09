All’Astra anteprima nazionale di “Mario Tobino, per le antiche mura“

Il film ‘Mario Tobino, per le antiche mura’, scritto e diretto da Maria Erica Pacileo, è un omaggio al grande psichiatra e scrittore Mario Tobino (Viareggio 1910 – Agrigento 1991). Attraverso un attento lirismo registico, Maria Erica Pacileo ci racconta la disumanità della follia e l’umanità dei malati: due elementi narrati magistralmente da Tobino nei quattro romanzi dedicati al suo lavoro di psichiatra presso l’ospedale di Maggiano, vicino a Lucca, dove Tobino ‘abitò’ in quelle due minuscole stanze di ‘Casa Medici’ dal 1943 al 1980, e dove operò come primario del reparto femminile.

Nel film, che lunedì prossimo 23 settembre sarà proiettato al cinema Astra (ore 21), si alternano numerose voci, prima fra tutte quella di Isabella Tobino, a testimoniare il grande valore letterario e scientifico del medico psichiatra, che verso la fine della sua carriera contrappose il proprio pensiero a quello di Basaglia. Molti anni dopo, questa diatriba intellettuale ci mostra quanto i due psichiatri fossero guidati dalla stessa intenzione: quella dell’amore per i ‘malati di mente’.

Lo stesso amore che sta al centro della ‘cura’, e che Tobino confessò al mondo intero nel 1953, in occasione della pubblicazione del suo capolavoro ‘Le libere donne di Magliano’, dove a gran voce dichiarava: ‘Anche i matti son creature degne d’amore!’. Si tratta di un’anteprima italiana grazie a Lucca Film Festival. La regia è appunto di Maria Erica Pacileo e tra gli interpreti oltre alla nipote di Tobino, presidente della Fondazione a lui dedicata e intitolata, ci sono anche Michele Zappella, Paola Italia, Stefano Redaelli con la partecipazione di Laura Simi, Damiano Foà. L’appuntamento è dunque per lunedì alle 21 al cinema Astra.