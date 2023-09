Allarme truffe in casa "Si vestono da polizia"

Altro che Totò e Peppino. Che le truffe siano diventate ormai sofisticatissime e imprevedibili e che i cittadini si debbano difendere anche grazie alla collaborazione tra di loro, sotto forma di passaparola, è risaputo. E purtroppo stanno diventando anche troppo frequenti.

Infatti il controllo di vicinato spesso è determinante. Ma spesso, come si suol dire, la realtà supera la fantasia. Una specie di film sta andando in scena negli ultimi giorni in varie zone, l’ultima segnalata è quella dei residenti a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio.

"Persone che viaggiano con auto scure, che si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine, ovviamente in borghese, hanno una specie di tesserino e chiedono informazioni su presunti furti subiti durante il mese di luglio o nel periodo estivo comunque. Allora ci siamo informati – affermano i cittadini, – dai veri poliziotti e dai carabinieri che abitano vicino a noi e sarebbero soltanto persone camuffate da esponenti della legalità. Quindi falsi. Anzi, secondo alcune ipotesi non starebbero svolgendo alcuna indagine, ma soltanto visionando le abitazioni della gente, probabilmente per accertarsi della dotazione eventuale di telecamere di videosorveglianza e di sistemi di allarme. Insomma, una perlustrazione preventiva in vista di successivi blitz".

C’è chi si recherà a segnalare alle vere forze dell’ordine. Intanto il messaggio è stato diffuso sui social per raggiungere il maggior numero di persone. Il tam tam spesso è l’unica salvezza, la sinergia per difendersi meglio da certe situazioni.

Ma.Ste.