Allarme per una fuga di gas alla ‘Rsa Belvedere’a Barga

Allarme ieri pomeriggio nel centro storico di Barga per una possibile fuga di gas all’interno della caldaia della RSA Belvedere, che si trova nel complesso del Conservatorio Santa Elisabetta nel cuore dell’antico castello. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dal personale che aveva avvertito odore di gas, gli uomini della caserma di Castelnuovo dei Vigili del Fuoco con un autobotte ed un mezzo leggero, necessario quest’ultimo per raggiungere l’edificio lungo le strette strade di accesso al borgo barghigiano. Il gas fuoriusciva da un tubo d’alimentazione della caldaia a metano, ma il problema è stato per fortuna prontamente risolto dagli uomini della caserma di Castelnovo, senza conseguenza alcuna per cose o persone.