“Allarme malattie del fegato nei giovani, dovute al consumo di bevande alcoliche“

Per due giorni, il 9 e il 10 giugno scorso, Lucca è diventata il centro dell’Epatologia a livello nazionale. Si è infatti svolto al Grand Hotel Guinigi il congresso di Epatologia dell’associazione Epatologi della Toscana, presieduto dal direttore delle Malattie infettive di Lucca Sauro Luchi. Relatori di rilevanza nazionale e anche internazionale hanno illustrato ai circa 100 partecipanti le più recenti acquisizioni epidemiologiche, diagnostiche e terapeutiche. “In continuità con quella iniziativa - evidenzia il dottor Luchi - abbiamo ritenuto importante richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle patologie epatiche e sabato 17 giugno la nostra struttura di Malattie infettive ed epatologia del San Luca organizza una giornata di sensibilizzazione sulle malattie del fegato rivolta proprio ai cittadini. Rispetto a circa 10 anni fa lo scenario epidemiologico è fortemente cambiato: grazie a terapie antivirali sempre più efficaci si sono sensibilmente ridotti i casi di epatite B ed epatite C mentre sono in forte incremento i casi di malattia metabolica e quelli legati ad uso eccessivo di bevande alcoliche, soprattutto nei giovani“.