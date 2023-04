All’Antica Zecca la moneta della “Libertas“

Ancora possibile ritirare gratuitamente la moneta che riproduce il dritto della “Doppia“ del 1749 e che è stata al centro della nuova iniziativa editoriale targata “QN-La Nazione“. Tutti coloro infatti che non fossero riusciti ad accaparrarsi la moneta sabato scorso in occasione dell’abbinamento gratuito con La Nazione avranno comunque la possibilità di ritirarne una copia. Basterà infatti presentarsi in questi giorni – in concomitanza con la Settimana della Libertà che propone alcuni musei della città gratuiti per i lucchesi – all’Antica Zecca alla casermetta San Donato sulle Mura con una copia de La Nazione e ricevere così gratuitamente la moneta. Moneta di colore dorato che, come detto, riproduce il dritto della “Doppia“ del 1749 una cui particolarità è la scritta “Libertas“ sullo stemma.