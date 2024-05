Alla scoperta dei luoghi simbolo della Linea Gotica

Storie lungo i sentieri della Linea Gotica. "Sommocolonia 1944. La battaglia di Natale e il Rancio del Soldato". A cura dell’associazione Linea Gotica. Officina della memoria, di Liberation Route Italy, con il patrocinio del comune di Barga e dell’associazione ricreativa Sommocolonia, si potrà partecipare ad un percorso sui luoghi della battaglia di Sommocolonia (26 dicembre 1944), attraverso le testimonianze lasciate dai protagonisti; con un salto nel tempo con i cibi dell’epoca e con un momento di riflessione sulla storia. L’appuntamento è per domenica 16 giugno. l progetto, ideato dall’Associazione Linea Gotica-Officina della Memoria, mira a far conoscere e valorizzare alcuni dei luoghi chiave dove si è combattuto per liberare l’Italia dagli occupanti tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

"Percorsi della Memoria" prevede otto itinerari che si svolgeranno tra il 16 giugno e il 27 ottobre, toccando località storiche in Toscana, Emilia-Romagna e Marche, tra cui Barga con Sommocolonia.