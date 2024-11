Alla “Ragghianti“ la lectio magistralis della prof Gigetta Dalli Regoli

Domani alle 17.30, nella Sala conferenze “Vincenzo Da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto, si terrà la lectio magistralis della professoressa Gigetta Dalli Regoli, accademica dei Lincei, dal titolo “Spregiudicatezza e invenzione fra Medioevo e Rinascimento. Dai maestri del Trecento alla sperimentazione di Leonardo”, primo appuntamento del ciclo di lectiones organizzate dalla Fondazione Ragghianti con la partecipazione di studiosi di rilevanza internazionale. Quella successiva si svolgerà il 22 gennaio e vedrà protagonista Carlo Sisi. L’incontro, introdotto da Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, è a ingresso libero. Per informazioni, tel. 0583 467205.

Gigetta Dalli Regoli, già professoressa ordinaria di Storia dell’arte medievale e moderna all’Università di Pisa e all’Università del Salento, è dal 2017 socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Allieva e collaboratrice di Carlo Ludovico Ragghianti, ha svolto una costante attività di ricerca e studio, pubblicando oltre duecento contributi inerenti all’arte medievale e del primo Rinascimento, ovvero alle aree del Romanico (scultura e miniatura) e a temi legati al disegno, alla pittura e alla scultura fra XV e XVI secolo (con specifici approfondimenti su Leonardo e su Raffaello), compiendo ricerche presso numerosi centri europei e nelle più importanti raccolte museali; ha inoltre ampliato il suo àmbito d’indagine verso settori come i rapporti fra iconografia e stile, e fra parola e immagine. Ha tenuto lezioni negli Stati Uniti (Syracuse University, Binghamton University), in Francia (Museo del Louvre) e in Germania (Università di Francoforte). Presente in molti convegni nazionali e internazionali in sedi prestigiose, ha partecipato attivamente all’organizzazione e alla curatela di mostre scientificamente qualificate.