Alla Pieve di Loppia torna l’Agape

Torna per il secondo anno l’appuntamento con l’Agape Natalizia, il ritrovo conviviale utile a raccogliere fondi per il restauro, partito da poco tempo, del tetto della Pieve di Loppia. L’appuntamento è per giovedì 30 novembre alle ore 20 presso il ristorante Il Bugno di Fornaci. Costo della cena 30 euro (prenotazioni al n. 338 8329291 entro il 28 novembre). "Nel patrimonio architettonico, artistico, affettivo della nostra comunità, abbiamo un monumento della storia molto Importante – scrive alla popolazione il presidente del comitato promotore della raccolta, don Giovanni Cartoni - la Pieve di Santa Maria Assunta in Loppia. Edificio religioso dalla vita millenaria, è madre naturale delle chiese della Valle del Serchio, in epoca medievale legate ad essa per ragioni spirituali e storiche".