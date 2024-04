Alla marginetta di San Pietro arriva la “Vergine Annunciata“

Taglio del nastro per la Vergine Annunciata. L’opera è stata collocata nella marginetta di San Pietro a Marcigliano in via di Segromigno in Monte realizzata da Edoardo Lencioni, studente del Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ di Lucca guidato dal docente Nicola Biagini. Si tratta della prima opera artistica nata a seguito dell’accordo sottoscritto da Comune di Capannori, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e liceo ‘A. Passaglia’ con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio di Capannori con un progetto, ‘ La via delle Marginette’, che vede protagoniste le marginette o edicole sacre edificate lungo le strade e nei crocevia. La prima marginetta che segna l’inizio del programma di interventi è quella di San Pietro a Marcigliano, già restaurata nella parte strutturale grazie all’impegno dell’associazione PerSanPietro con il contributo del Comune di Capannori nel 2022.

La collocazione della scultura della Vergine continua il processo di recupero e valorizzazione. Sono intervenuti il sindaco, Luca Menesini, il dirigente scolastico del Liceo Artistico musicale ‘A. Passaglia’ di Lucca, Francesco Feola, Ilaria Boncompagni, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e il diacono Giuseppe Colombini. Presenti anche gli esponenti dell’associazione "Per San Pietro".

Ma.Ste.