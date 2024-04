Alla Kme promosso il "Safety Day". Giornata sulla sicurezza aziendale

Il Gruppo KME ha organizzato ieri, contemporaneamente in tutti i suoi siti, il "Safety Day", giornata della sicurezza a livello aziendale. Così è stato naturalmente anche in uno dei suoi più importanti stabilimenti, la KME di Fornaci di Barga, dove i lavoratori dello stabilimento, divisi in gruppi e per i rispettivi turni, hanno potuto approfondire e migliorare le proprie conoscenze sulla sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzati quotidianamente.

Con il Safety Day, come ci ha spiegato il Direttore Generale Operativo per Sud Europa e Centri Servizi, Michele Manfredi, presente alla giornata, l’azienda ha inteso rinnovare la sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul posto di lavoro: "Con il Safety Day lanciamo un segnale forte a favore della sicurezza sul posto di lavoro e vogliamo sensibilizzare ulteriormente su questo importante tema. Il nostro obiettivo è promuovere un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i nostri dipendenti; rafforzare un comportamento attento alla sicurezza a tutti i livelli e aumentare la consapevolezza dei rischi residui e, in particolare, delle azioni non sicure".

A proposito di sicurezza, Mandredi ha sottolineato anche i risultati raggiunti nello stabilimento di Fornaci: "Qui si è investito tantissimo in sicurezza negli ultimi anni e si sono raggiunti indicatori in termini di gravità e frequenza incidenti bassissimi rispetto agli anni passati e rispetto anche alla media degli indicatori del settore metallurgico. Un risultato importante che è merito di tutti: la volontà dell’azienda di perseguire questi obiettivi, ma soprattutto i lavoratori che hanno compreso l’importanza della sicurezza e della salute nei posti di lavoro". In questi anni da parte di KME è stata implementata la cultura della sicurezza attraverso il programma ASC, che vuole garantire trasparenza e apertura, nonché il coinvolgimento di tutti i dipendenti nel processo di miglioramento continuo degli standard aziendali di sicurezza sul lavoro. Nell’ambito del programma sono state redatte anche le "10 regole d’oro per la sicurezza", che forniscono a tutti linee guida uniformi per il lavoro quotidiano e si applicano senza limitazioni a tutti coloro che lavorano in azienda.

L‘evento che si è svolto a Fornaci, a cui ha preso parte anche il direttore dello stabilimento, Manuele Fanucci, ha compreso una serie di workshop, corsi di formazione e attività in loco adattate alle particolari e specifiche problematiche di sicurezza di ciascun sito. Il tutto utilizzando anche la realtà virtuale, la visione in 3d, la robotica, ma anche i colori ed altro ancora.

Luca Galeotti