Alfa a Mont’Alfonso e Rosa Chemical a Borgo a Mozzano

Un album che conferma tutto il suo talento, un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione e un tour che viaggia a gonfie vele. Alfa (nella foto), ovviamente. Il cantautore genovese approda lunedì 12 agosto a Castelnuovo di Garfagnana, ospite del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

I biglietti – posti numerati a sedere 28.75 e 36.80 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alfa arriva in Garfagna sulle ali di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato”, l’album che dà il titolo anche al tour. Composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui Alfa ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni.

Rivelato anche un altro super-ospite della 40° edizione del Bam Festival di Borgo a Mozzano: sabato 27 luglio, a ingresso gratuito, arriva sul palco Rosa Chemical. Icona della scena musicale contemporanea, protagonista degli ultimi Festival di Sanremo, Rosa Chemical porterà a Borgo a Mozzano un progetto tutto nuovo, inaspettato ed esuberante. L’ingresso al concerto di Rosa Chemical al Bam Festival sarà completamente gratuito, sarà un momento unico per immergersi nella magia della musica dal vivo e per festeggiare insieme il 40º anniversario di una festa che ha radici profonde nella comunità di Borgo a Mozzano e della provincia di Lucca. Dal 2022 il Festival è entrato tra la manifestazione di diretta organizzazione comunale, attraverso la partecipata Borgo Eventi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento: https://bamfestival.it/.