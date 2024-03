Grave incidente per Alessandro Vichi. L’ex patron della Lucchese cade potando un albero

Lucca, 4 marzo 2024 E’ caduto da un albero nel giardino della sua abitazione ed ha riportato un politrauma e nella giornata di oggi i medici dell’ospedale di Cisanello lo sottoporranno ad un’intervento chirurgico.

Protagonista della vicenda, è l’ex presidente della Lucchese Alessandro Vichi, 64 anni, che nella tarda mattinata di ieri è caduto da un’albero che stava potando nella sua abitazione di Ghivizzano. Dopo l’intervento della Misericordia, è stato trasferito al campo sportivo, dove nel frattempo era atterrato l’elicottero Pegaso, per trasportarlo all’ospedale Cisanello in codice rosso. Alessandro Vichi, grande amante del calcio, nel 2019, assieme a Mario Santoro, Daniele Deoma e Bruno Russo, salvò la Lucchese iscrivendola al campionato di Serie D e riportandola nei Lega Pro l’anno successivo.

A Marzo 2023 ha ceduto assieme agli altri soci la società rossonera all’attuale presidente Andrea Bulgarella. Rimanendo però presidente dell’Academy Lucchese, società del settore giovanile, lasciandola soltanto alcuni mesi fa, per buttarsi di nuovo in un’altra entusiasmante avventura con il Castelnuovo Garfagnana assieme al figlio Emanuele.

Vichi, nei giorni scorsi è diventato anche socio del Panathlon, a dimostrazione della sua passione per il calcio, che da sempre lo ha visto protagonista. Prima dell’esperienza alla guida della Lucchese era stato in società importanti come Bagni di Lucca e Ponte a Mariano. A Vichi gli auguri di una pronta guarigione della nostra redazione.