E’ morto Alessandro Salotti, “voce” dell’ospedale di Barga. Era appena stato eletto consigliere comunale

Valle del Serchio, 19 giugno 2024 - Gli ospedali e i servizi territoriali della Valle del Serchio sono in lutto per l’improvvisa scomparsa nella serata di martedì, all’età di appena 55 anni, di Alessandro Salotti, che lavorava come centralinista all’ospedale di Barga.

Alessandro Salotti era conosciuto da chiunque lavorasse in ambito sanitario, a Barga e non solo: era amato e stimato per la grande gentilezza e disponibilità, oltre che per la professionalità. Aveva infatti una conoscenza profonda dei fatti e delle persone e di tutta la sanità della Valle del Serchio. Uomo di grande vivacità e di tanti interessi, era stato anche recentemente eletto come consigliere comunale nella sua Fosciandora.

Per l’ultimo saluto ad Alessandro giovedì 20 giugno ci sarà una veglia in chiesa a Fosciandora mentre la funzione religiosa si terrà venerdì 21 giugno alle 10 nel cimitero di Migliano. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e, in particolare, degli operatori che hanno avuto l’opportunità e il piacere di interagire con lui in tutti questi anni.