Alert Lucca, informarsi per le emergenze. Barsanti: “E’ importante iscriversi“

La Protezione civile comunale invita i cittadini che non l’avessero ancora fatto a iscriversi al sistema ‘Alert Lucca’ un servizio per informare tutti, in modo veloce e capillare, per comunicazioni sia di protezione civile (dalle allerte alle emergenze) che di interesse pubblico che necessitano di una rapida diffusione. “Si tratta di un sistema capace di fornire notizie tempestive in caso di emergenza – afferma l’assessore alla protezione civile e vice sindaco Fabio Barsanti – uno strumento che tutti dobbiamo conoscere per avere un punto di riferimento in caso di eventi estremi o pericolosi dove l’informazione locale è fondamentale a superare rischi e criticità”. Come funziona - In caso di attivazione il cittadino riceve una chiamata telefonica dal numero 0583-1913720 (è consigliabile memorizzarlo in agenda telefonica per riconoscerlo subito come AlertLucca), rispondendo al telefono una voce registrata darà le notizie utili. Come iscriversi: se il numero di telefono fisso è negli elenchi pubblici, non è necessario inserirlo perché tutti i numeri di telefono che compaiono sugli elenchi sono già registrati nella banca dati. Per inserirsi registrazione.alertsystem.it/lucca.