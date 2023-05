“Alé, ancora l’estate” Vacanze per tutte le età

Parte nella Piana di Lucca il progetto “Alé “ - Ancora L’Estate” che propone esperienze estive per bambini e giovani con disabilità. L’iniziativa sarà presentatata domani dalle 17 alle 20 presso la sede della Fondazione per la coesione sociale Onlus all’interno del complesso di San Micheletto.

Si tratta di un progetto che vede la coprogettazione della Zona Distretto di Lucca e dei Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica, con il partenariato e il sostegno di associazioni ed enti del terzo settore. In occasione della presentazione, i cittadini potranno parlare con i rappresentanti delle associazioni e degli enti partner che hanno elaborato le proposte, raccogliere informazioni e chiarire tutti gli eventuali dubbi. Vediamo di che cosa si tratta.

"Il progetto Alé! - si legge in una nota dell’Usl Toscana Nord Ovest – promuove azioni per l’estate rivolte ai giovani residenti nell’ambito territoriale della Piana di Lucca tra i 3 e i 23 anni con disabilità in situazione di gravità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo delle attività è offrire esperienze di inclusione e socializzazione e garantire un supporto per mantenere e sviluppare competenze e autonomie e coinvolge 23 tra partner e soggetti sostenitori".

Si tratta di un progetto che "sostiene un periodo indicativo di 4 settimane di attività a pieno regime orario tra il 12 giugno e l’8 settembre 2023 – prosegue la nota – se l’impegno orario è ridotto, la frequenza può essere diluita per un periodo maggiore alle indicative 4 settimane, in accordo con l’associazione che eroga le attività. L’Ente Nazionale Sordi APS sezione Provinciale di Lucca, sostenitore del progetto, potrà rendere disponibili figure professionali quali assistente alla comunicazione – interprete LIS ed è previsto il tutoraggio.

"Le vacanze estive, che per i bambini e le bambine sono un momento di gioia – afferma la direttrice della Zona distretto Eluisa Lo Presti – di gioco e libertà, per i bambini e le bambine con disabilità, spesso rappresentano invece un periodo difficile, di vuoto, di assenza di relazioni, di costrizione in casa. Questa è un’iniquità che nella Piana di Lucca si cerca di ridurre progressivamente, con la progettazione di attività estive adattate alle esigenze delle bambine e dei bambini con disabilità". Per iscriversi occorre compilare il modulo di domanda dal sito https:uslnordovest.toscana.itbandi-e-concorsi, o dal sito dei Comuni aderenti. Il modulo compilato può essere consegnato dall’associazione o all’ente prescelto, anche nell’ambito dell’open day di domani. Info allo 0583.472642, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 reso disponibile dalla Fondazione per la Coesione Sociale.