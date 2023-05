Albiano, piccolo paese da record In quattro mesi ben tre fiocchi rosa

Albiano è una piccola frazione del comune di Barga; gode di una vista mozzafiato sul Castello di Barga che si ammira in lontananza ed anche per questo, oltre che per la sua assolata posizione, è diventata una meta ambita per mettere su casa.

Questo indubbiamente ha favorito l’arrivo di nuove famiglie e ultimamente, anche di un piccolo record. In pochissimi mesi infatti il piccolo paese ha registrato ben tre fiocchi rosa.

Il 13 febbraio è nata Lavinia, figlia di Marco Martinelli e Selene Lunardi e poi nel mese di maggio i fiocchi rosa sono stati altri due: il 1° maggio Fedora, figlia di Jari Ricci ed Eleonora Baldacci e il 12 maggio Ginevra, figlia di Luca Farinelli e Chiara Mele.

"Noi che abitiamo qui da tanti anni - ci dice Valeria Lugliani, titolare dello storico ristorante “La terrazza“ che ci ha segnalato il fatto - non ricordiamo di un momento come questo: l’arrivo a poca distanza di tempo, di tre nuove nascite. Il fatto che siano poi tre fiocchi rosa personalmente fa ancora più piacere. Speriamo che l’arrivo di Lavinia, Fedora e Ginevra sia di buon auspicio anche per la crescita di questa nostra piccola realtà. A loro comunque va tutto il mio caloroso benvenuto".

Albiano, come detto, è un piccolo paese e la sua vita ruota attorno al ristorante ed alla chiesa che incorniciano i lati della piazza principale. E’ dalle sue coste assolate che si ammirano panorami mozzafiato su Apuane e sul castello di Barga. Alle tre famiglie giungano le più sincere congratulazioni anche da parte della redazione de La Nazione.

Luca Galeotti