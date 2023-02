"Alberi alti fino a 15 metri Sbagliato metterli qui"

Arrivare una mattina a lavoro e ritrovarsi, proprio di fronte alle porte della propria attività, dei nuovi alberi appena piantati che arriveranno a raggiungere un’altezza di circa quindici metri. È questo ciò che è successo ieri a Gianluca Giurlani, titolare del "Tourist Center Lucca", in piazzale Ricasoli, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Lucca. E la sorpresa non gli è piaciuta.

"Questa mattina – racconta Gianluca Giurlani – siamo arrivati e abbiamo trovato gli operai intenti a piantare questi alberi, senza che noi sapessimo niente. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune, ma oggi ci è stato riferito che la piantumazione fa parte di un vecchio progetto che prevede nuovi alberi lungo i viali".

"Noi non siamo ovviamente contro la piantumazione di nuovi alberi, solo che questa tipologia di carpini in particolare raggiunge un’altezza di circa quindici metri, un’altezza che limita la visibilità della nostra attività e che copre la nostra insegna, oltre che ad ostacolare quasi del tutto la luce del sole – dice Giurlani – Noi viviamo principalmente di turismo di passaggio, persone che escono dalla stazione e arrivano da noi perché hanno visto la nostra insegna. Questa visibilità limitata sarà sicuramente un ostacolo per noi".

"Gli alberi in questione sono dei carpini, alberi che necessitano di una distanza l’uno dall’altro pari a sette metri per poter crescere in una condizione ottimale. La distanza non è stata rispettata, addirittura un albero è stato piantato in prossimità di un lampione la cui luce sarà del tutto oscurata dai rami e dalle foglie. Non è stato nemmeno pulito il terreno in cui sono stati piantati, per terra ci sono ancora cartacce e sigarette – aggiunge Andrea Guareschi, dipendente dell’attività –. Siamo favorevoli alla piantagione di nuovi alberi, ma questi non sono adatti per questa zona, ne servirebbero di più piccoli".

Giulia Alberigi