Al voto per il Consorzio del Bientina. Due giorni per esprimersi e scegliere la nuova assemblea

Punto primo. Anche se la chiamata alle urne può suonare inedita, riguarda tutti i cittadini lucchesi. E la questione, in un momento di meteo impazzito, può avere il suo peso, visto e considerato anche che al Consorzio occorre versare regolarmente una tassa. Punto due: quando. I giorni utili per scegliere con il voto i nuovi vertici del Consorzio di Bonifica, presieduto da dieci anni da Ismaele Ridolfi che oggi passa il testimone, sono oggi e domani. Punto tre: dove. Oggi dalle 9 alle 19 si vota solo alle sedi consortili, domani stesso orario si può votare sia alle sedi consortili che in altre. Le sedi consortili sono quelle di Borgo a Mozzano, sede consortile c/o Unione di Comuni Media Valle Del Serchio, via Umberto I, 100. Capannori, sede consortile via Scatena 4 loc. Santa Margherita. Castelnuovo di Garfagnana, sede consortile c/o Unione Comuni Garfagnana via Vittorio Emanuele 7/A.

In città si vota (solo domani) anche a Lucca 1, piazza San Gregorio 4, ex circoscrizione 1. Lucca 2, scuola media Da Vinci piazza Aldo Moro 185 San Concordio. Lucca 3, scuola primaria via G. B. Giorgini loc San Vito. Lucca 4, centro Il Bucaneve, via della Chiesa XXIV 559 loc Santa Maria a Colle. Lucca 5, ex circoscrizione 6 via Per Sant’Alessio 903, loc Sant’Alessio. Lucca 6, sede Croce Verde di Ponte a Moriano, via Luigi Vecchiacchi 17. A Altopascio, palazzo comunale via Cavour 64. Bagni di Lucca, piazza J. Varraud 10 (presso Circolo Forestieri). Barga, sala COC scuole elementari via Roma 31. In più . Camporgiano, municipio piazza Roma 1. Capannori 2, Misericordia di Marlia in via Comunale Cortinella 8. Capannori 3, scuola primaria via di Piaggiori località Indiana Segromigno in Monte. Capannori 4, municipio sala riunioni piazza Aldo Moro. Capannori 5, ex circoscrizione 4, loc. San Leonardo in Treponzio via di Sottomonte 378. Careggine, municipio sala consiliare via Carraia 12. Coreglia Antelminelli, municipio via nazionale 87 Ghivizzano. Fabbriche di Vergemoli, municipio sala consiliare località Campaccio 2 Fabbriche di Vallico. Castiglione Garfagnana, C.O.C. località Bamborino.

E ancora a Minucciano, sala consiliare Piazza Chiavacci 1. Molazzana, sala consiliare via Parco Rimembranza 11. Montecarlo, sala polifunzionale Via Cerruglio 33. Pescaglia 1, municipio via Roma 2. Pescaglia 2, sede comunale distaccata località Matteino 10 loc. San Martino in Freddana. Piazza al Serchio, palazzo comunale via G. Marconi 6, Vagli di Sotto, via Europa 10, Villa Collemandina, biblioteca comunale in via 4 Novembre 17.

E’ l’occasione per rinnovare l’assemblea consortile del Consorzio di Bonifica Toscana Nord che resterà in carica fino al 2029. Sono state presentate e approvate due liste per le tre sezioni in cui è suddiviso il bacino elettorale di riferimento, ossia tutti i proprietari di immobili che rientrano nel perimetro di gestione dell’ente consortile e che, pertanto, versano il contributo annuale al Consorzio di Bonifica. Le liste presentate sono: ‘Difendiamo il territorio’ e ‘Ambiente, Sicurezza e Sviluppo’. Ecco i candidati.

Sezione 1, scheda verde: votano i consorziati che versano un contributo annuale fino a 68,05 euro. ‘Difendiamo il territorio’: Perfetti Pietro, Ciuffi Sara, Simonelli Danilo, Mazzini Marta, Fioravanti Andrea, Volpi Orietta, Cervara Antonio, Mastrini Daniela, Bragazzi Loris, Barberi Maria Cristina.

Ambiente, Sicurezza e Sviluppo: Leri Cesare, Berti Uilian, Cassettai Iacopo, Mutti Valeriano, Ianni Giuseppe, Bonotti Marco, Angelini Guido, Tavarini Alessandro, Putamorsi Alberto, Simi Claudio.

Sezione 2, scheda gialla: votano i consorziati che versano un contributo annuale da 68,06 euro fino a 443,52 euro.

‘Difendiamo il territorio’: Vinchesi Andrea, Castè Giuseppina, Marselli Andrea, Buzzo Barbara, Paolini Giovanni, Rodriguez Vidal Austria, Vignali Mario, Battaglioli Dusolina, Cima Lauro, Ferrari Elisa.

Ambiente, Sicurezza e Sviluppo: Celli Andrea, Matteucci Lorenzo, Mori Iacopo, Lencioni Pio, Guerrazzi Fabrizio, Giannetti Eugenio, Sodini Dino, Baisi Ottavio, Gronchi Giorgio.

Sezione 3, scheda grigia: votano i consorziati che versano un contributo annuale pari o superiore a 443,53 euro.

Difendiamo il territorio: Baldini Maria Teresa, Paolicchi Adriano, Dini Cesarina, Corrotti Massimo, Negri Maria Noemi Albina, Venturini Emanuele.

Ambiente, Sicurezza e Sviluppo: Righi Silvio, Ciotti Paolo, Tocchini Mario Lorenzo, Carrai Carlo Alberto, Bertacca Guido, Bellandi Sara, Togneri Omero, Brunini Gabriele.