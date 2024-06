Al via Tralerighe Festival. Gli incontri con gli autori

Tutto pronto per “Tra le righe di Barga 2024“, il festival letterario barghigiano. Saranno Maurizio De Giovanni, Alessandro Ricci, Giampiero Della Nina e le autrici e gli autori del giallo e del noir, gli ospiti della diciassettesima edizione della manifestazione, in programma dall’11 al 13 luglio. L’evento, curato dall’amministrazione comunale di Barga e Tralerighe libri editore, rientra nei progetti “Barga Città che Legge (del Mibact)“ e il “Patto della Lettura“ della Regione Toscana. Collabora la libreria Poli di Barga. Giovedì 11 luglio alle ore 21, sotto la Volta del Menchi l’incontro con Giampiero Della Nina e la presentazione del suo saggio dal titolo “Giacomo Puccini: familiari, amici, amori (Tralerighe libri editore)“. L’autore dialogherà con Andrea Giannasi. Venerdì 12 luglio alle ore 21, al teatro dei Differenti, si terrà l’incontro con Maurizio De Giovanni, scrittore e sceneggiatore e autore dei romanzi che hanno come protagonista, tra gli altri, il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. De Giovanni dialogherà con Fabio Mundadori e Andrea Giannasi. Sabato 13 luglio, dalle ore 16, il festival “Garfagnana in Giallo Barga Noir“ presso il teatro dei Differenti, con le presentazioni dei libri finalisti e la premiazione della quindicesima edizione, a cura di Andrea Giannasi, Fabio Mundadori e Chiara De Magistris. Domenica 14 luglio, infine, alle ore 21, sotto la Volta del Menchi, incontro con Alessandro Ricci autore di “Il Fabbricante di Suoni“, “Il giovane Achille“ e la raccolta di favole “Guida turistica per sognatori“.

Luca Galeotti