Al via “Le piazzette di Barga“ Eventi di musica, arte e letteratura

Ha preso il via ieri la nuova edizione della storica manifestazione “Le Piazzette di Barga”, che animerà il centro storico fino al 25 luglio con oltre 70 concerti e tanti eventi per tutti come festival letterari e mostre. Stasera tocca a “Need of green – Green Day” alla Barghetta dei Donatori, “On the mend” alla Volta dei Menchi, “Piero Orsi” in piazza Annunziata, “B&F” allo Scacciaguai, “Manolo Strimpelli Nait Orkestra” ai Gatti Randagi, “80 trash party” al Sunset Beach, “Pegnana Punkcakes” a G.S. Ummer, “Rock Divas” alla piazzetta Peñarol e “Family affair” al Theobroma.

Domani 15 luglio, in scena “883Sedici – 883Tribute” alla Barghetta dei Donatori, “The strangers” ai Gatti Randagi, “Formiche nell’orto” al Sunset Beach, al G.S.Ummer a far cantare il pubblico saranno i “Rubbish - Oasis tribute band”, al Theobroma i “Duo Ics”, mentre da Paolo Gas “Renato Zero”. Il primo fine settimana di eventi si conclude domenica 16: in piazza del Comune con “The Aristodemo’s”, alla Barghetta dei Donatori sul palco “Gli spari sopra - Vasco Rossi”, in piazza Annunziata “Andrea Abrami”, al Giro di Boa “The Long And Winding Duo”, ancora ai Gatti Randagi appuntamento con “Wang Dang Doudle”, al Sunset Beach con “Get foggy”, al G.S.Ummer con “Wisteria Whispers”, in piazzetta Peñarol con “Tito’s room” e a Paolo Gas con “Risonanza Magnetica”.

Tutte le esibizioni musicali inizieranno dalle 21.30. Il Giro di Boa farà musica dalle 20 alle 22 mentre il Theobroma dalle 18.30 alle 22. Il calendario delle “Piazzette di Barga” si arricchisce di tanti altri eventi come il festival letterario “Tra le righe di Barga”, dal 13 al 15 luglio nell’atrio del Comune e al Teatro dei Differenti. Inoltre, nell’atrio del Comune dal 16 luglio al 31 agosto, la mostra “La Corsonna” a cura di Keane; fino al 30 luglio “De l’Ombre à la Lumiere” di Ludovic Vesseaux e Giulia Noeyes alle Stanze della memoria. Domenica arà inaugurata la mostra “I Cantori” a cura di Gianguido Grassi, visitabile fino al 27 agosto.

E ancora, alla Fondazione Ricci fino al 22 luglio la mostra “John Bellany. Time will tell - Il tempo ci rivelerà”; alla Fondazione Conservatorio di Santa Elisabetta, fino al 31 agost,o la mostra dedicata ai 50 anni di Kraczyna a Barga, mentre per tutto il mese di luglio sarà possibile ammirare le sculture del progetto “Techno-lithic” installate nello spazio circostante il Duomo.