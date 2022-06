Al via “iT’s Tissue“ l’evento del cartario

Il taglio del nastro della quarta edizione di “iT’s Tissue - The Convergence of Tissue Excellence“ in programma al Real Collegio fino al 10 giugno (foto Alcide)

Taglio del nastro ieri mattina nella Tissue Home, allestita al Real Collegio per aprire la quarta edizione di iT’s Tissue - The Convergence of Tissue Excellence, evento unico al mondo in programma fino al 10 giugno. La cerimonia si è svolta in presenza dei rappresentanti delle aziende della Rete Tissue Italy, delle autorità locali, tra le quali il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessora Chiara Martini; per la Regione Toscana la consigliera Valentina Mercanti e Luca Pagliaro; Giorgio Bartoli, Commissario Straordinario di CCIAA e Carol Lucchesi di Lucca Promos; per Confesercenti, Alessio Lucarotti, presidente di Area Vasta, per Confindustria il Vicepresidente di Assocarta, Tiziano Pieretti e il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini.

“Il mio augurio per questa edizione di iT’s Tissue è che l’industria cartaria del tissue possa continuare a produrre ricchezza, che si riverbera poi su tutti e che continua ad essere un punto di riferimento internazionale – ha detto il Sindaco Tambellini nel suo discorso - Abbiamo delle eccellenze che il mondo realmente ci invidia“.

Tiziano Pieretti, vicepresidente nazionale Assocarta di Confindustria: “Va sottolineato il costante impegno delle aziende della Rete Tissue italy nello sviluppo e ricerca per l’innovazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Un impegno tangibile che ha già portato ad una riduzione del 20%, un valore molto superiore rispetto l’andamento globale. Questa è la direzione giusta”.

It’s Tissue rappresenta un momento significativo per il distretto cartario lucchese. E’ un importante segnale di ripartenza per l’intero comparto. Quella del tissue “made in Italy” è una referenza consolidata a livello mondiale. E’ l’espressione dell’eccellenza in fatto di innovazione, tecnologia e anche sostenibilità, diventata una priorità della Rete Tissue Italy per far evolvere verso la giusta direzione i processi produttivi. Le aziende che la compongono sono: A.Celli, E80, Futura, Gambini, Koerber, Ima-Tmc, Omet, Pcmc, Pulsar, Recard, Toscotec. Rappresentano una realtà che si traduce in oltre 30 stabilimenti produttivi con più di 4.000 dipendenti.