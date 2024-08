Al via il nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde

Da lunedì 9 settembre partirà il nuovo corso per diventare volontari della Croce verde di Lucca che, proprio questa estate, ha vinto "l’oro" ai campionati italiani del soccorso. E chissà, tra i nuovi arrivati potrebbe esserci chi riuscirà a bissare il titolo ottenuto lo scorso giugno, assieme ai ‘cugini’ di Porcari e Ponte a Moriano, al quinto Torneo nazionale sanitario organizzato da ANPAS a Borgotaro. I volontari campioni d’Italia saranno presenti anche alla Notte bianca del 31 agosto allo stand dell’associazione, che verrà posizionato in piazza San Michele.

Durante la serata sarà possibile misurarsi con loro in alcune prove e assistere a dimostrazioni pratiche, ma anche richiedere informazioni riguardanti i vari settori in cui è impegnata l’Associazione: dalla donazione di sangue alla biblioteca, passando per la Protezione civile e il banco della spesa.

Il corso come sempre è gratuito ed è finalizzato a formare nuovi soccorritori e volontari per il Settore sociale. È suddiviso in due moduli: il livello base preparerà i partecipanti ad effettuare servizi base di trasporto con ambulanza, quali dimissioni o ricoveri; il livello avanzato, invece, verrà dedicato alle nozioni fondamentali per il soccorso di emergenza. Per partecipare al primo livello è necessario avere almeno 16 anni. Il corso è organizzato in lezioni che si terranno parallelamente a Lucca, presso la sede centrale della Croce Verde di Lucca (viale Castracani 468/D), e a Castelnuovo Garfagnana, presso la sezione Garfagnana dell’Associazione, sita in Località Alle monache. Al momento dell’iscrizione, dunque, sarà possibile scegliere in quale sede seguire le lezioni in presenza.

Per informazioni: [email protected] - 0583 467 713.