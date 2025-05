Al San Luca si presenta il robot “Da Vinci“. Focus sulle nuove tecniche operatorie

Mettere in evidenza che al San Luca ci sono professionisti di valore, esperti perché formati sulle nuove tecniche operatorie, a cui i cittadini possono rivolgersi con fiducia anche per attività legate al sistema robotico da Vinci presente in Azienda USL Toscana nord ovest. Questo l’obiettivo dell’incontro “Il robot incontra Lucca” che si è svolto sabato al San Luca, dove è stata anche effettuata una simulazione con il robot “Da Vinci”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la responsabile regionale del settore “Assistenza ospedaliera, qualità e reti cliniche” della Regione Michela Maielli, il consigliere di Lucca con delega alla sanità Alessandro Di Vito, l’assesso di Capannori Silvia Sarti, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente dell’Ordine degli inferieri (OPI) Gabriele Ciucci e Elisabetta Abela per il Rotary di Lucca. Per l’Asl e per l’ospedale, erano presenti il direttore di presidio Spartaco Mencaroni, il direttore della Chirurgia di Lucca e dell’intero dipartimento chirurgico aziendale Andrea Carobbi e vari professionisti, dal chirurgo Giacomo Angonelli a Gian Luca Bracco e Carlo Sepich.

L’auspicio è che la robotica, già al “Versilia“, si espanda e arrivi anche a Lucca.