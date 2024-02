Al San Luca Palace conferenza su Puccini del maestro Salotti

Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari organizza per domenica 18 febbraio alle 17, nella sala “Catalani” dell’Hotel San Luca Palace - Via San Paolino, una conferenza del Maestro Massimo Salotti. Il titolo è “Mettiamoci all’0pera - 1924/2024 Buon anno Giacomo”, e prevede l’ascolto di brani pucciniani e video-proiezioni in forma originale, afferenti la vita , la personalità e le opere di Giacomo Puccini, ovviamente nella ricorrenza del centenario della morte del nostro grande compositore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Eventuali prenotazioni al numero 347-9951581. Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, nasce a Porcari, in provincia di Lucca, nel 1983 da un idea di Angelo Toschi e resa possibile grazie ad un piccolo un gruppo di persone accomunato dalla passione per la musica classica e lirica. Attualmente gli iscritti sono circa 140.