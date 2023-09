Al pluri-atleta Lanfri il premio Cala Cimenti “Per la forza e il coraggio over all limits“

“Per la sua storia, la sua forza, il suo coraggio, il suo impegno con Over All Limits. Viva testimonianza di Cala e dei suo valori.” Questa la motivazione che ha portato all’assegnazione della terza edizione del premio Cala Cimenti all’alpinista e atleta paralimpico Andrea Lanfri. Andrea, sopravvissuto a una meningite con sepsi meningococcica che gli ha portato via entrambe le gambe e sette dita delle mani non ha mai smesso di credere nei suoi sogni. Anzi, dal giorno in cui ha riaperto gli occhi, in un letto d’ospedale, scoprendo quanto gli era successo, ha deciso di vivere ogni giorno della sua vita con un’energia e una grinta fuori dal comune. Prima campionissimo dell’atletica leggera, poi il ritorno alla montagna e i primati dell’altissima quota. Nel maggio 2023 diventa il primo atleta pluriamputato a conquistare la vetta dell’Everest. E oggi punta senza ripensamenti a un obiettivo ancora più grande, le Seven Summits. Sempre con un unico motto: Over All Limits, andare oltre ogni limite. I mille euro del premio, da devolvere in beneficenza, saranno destinati all’aiuto della popolazione kenyota, attraverso un progetto di cui verranno svelati i dettagli più avanti.