Al musicista Teani lo speciale visto “O1“ degli Stati Uniti

1 Dopo tanto lavoro, alla fine un risultato che va ben oltre ogni aspettativa. Stefano Teani (nella foto), musicista lucchese con attività internazionale, ha appena ottenuto dagli Stati Uniti il “visto O1“, che rappresenta uno straordinario riconoscimento a capacità e impegno, assegnato per questo attraverso un filtro a maglie strettissime a pochi e selezionatissimi candidati. Sono solo 7mila i visti di tipo “O” rilasciati ogni anno, a fronte delle decine di migliaia di richieste provenienti da tutto il mondo.

Non solo un documento per entrare nel Paese, ma un vero e proprio premio per le capacità e il successo che il nostro pianista, compositore e direttore d’orchestra ha dovuto dimostrare. Per ottenerlo, infatti, Teani ha portato innumerevoli prove a sostegno della propria candidatura, corredando il tutto con lettere di presentazione di Maestri riconosciuti in tutto mondo musicale come vere autorità del settore. Una strada ora aperta, quella verso gli Usa, ma con un occhio di riguardo per la propria città, dove Teani mette da sempre a disposizione le proprie competenze e capacità su più fronti. Se sul piano creativo si impegna come artista e come direttore artistico dell’Associazione Animando, su quello sociale è attivo in quanto socio del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini.