Al Festival del Bosco in scena Piero Perelli e i berlinesi Daiana Lou

Seconda giornata della seconfa edizione del “Festival del bosco” nel Compitese, cultura e benessere in natura, organizzato dal Centro Culturale Compitese. In programma spettacoli, dialoghi pubblici, percorsi esperienziali, laboratori per bambini, trekking, antichi mestieri, cibo locale e molto altro. Tra gli spettacoli (a ingresso gratuito) in programma oggi, alle 18.30, quello del batterista Piero Perelli, che sta lavorando a fianco di Vinicio Capossela e che nel camelieto di S. Andrea di Compito,presenterà il suo primo album solista (“Notte”) e, alle 21.30, al Centro culturale Compitese, a Pieve di Compito, i Daiana Lou (nella foto). La street band italo-berlinese, tra le più attive e apprezzate tra gli artisti di strada di tutta Europa (qualcuno li ricorderà anche per la partecipazione a X-Factor), si presenterà con la formazione al completo. Per il teatro, alle ore 16, sempre al Centro culturale, “Elogio all’isola che non c’è“: un saggio del laboratorio teatrale di “Sfumature in Atto”. Idea e messa in scena di Giuliani Daniele, con la collaborazione di Marco Malevolti. Ingresso libero.