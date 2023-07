Al Fermi Giorgi 25 “centisti“ La lode a Conforti e Labozzetta

Ed eccoli i migliori del Polo Fermi Giorgi, coloro che hanno appena messo in cassaforte il diploma con il voto più alto il fantastico 100 tondo. Per tutti è festa, per loro anche di più. Sono 25 in tutto gli studenti che hanno centrato l’obiettivo massimo, in due casi addirittura con lode e si tratta di Matteo Conforti della quinta Bmc e Marcello Labozzetta della quinta Csp.

Ecco la squadra degli altri centisti del Polo Fermi Giorgi: Alessandro Landucci , Matteo Pisani, Marco Prignoli, Giulia Saccà, Samuele Fambrini, Matteo Fava, Matteo Valdiserri, Tahir Aliu, Federico Mattucci, Alessandro Cosentino, Niccolò Gonnella, Arianna Fiorini, Jacopo Pegonsi, Anna Menichetti, Alice Picchi, Sara Picchi, Gianmatteo Scatizzi, Tommaso Marchetti, Elena Morotti, Alessandra Rugani, Samuele Paganucci, Nicola Nencini, Nicola Cristian Turini. Soddisfazione da parte dei vertici della scuola per l’ottimo risultato conseguito dagli allievi, in questo primo anno di “normalità“ post Covid. Una motivazione ritrovata, per i ragazzi, a misurarsi in presenza con le prove più difficili, un voto che quest’anno in modo particolare vuol dire riscatto. “Siamo particolarmente felici dell’esito dell’esame di maturità – così i vertici della scuola, nella foto la dirigente Paola Bini – e facciamo le congratulazioni oltre ai nostri migliori auguri agli studenti che hanno brillantgemente superato anche questa prova“. Ma le prove, si dice, non finiscano mai. E’ senz’altro così per gli studenti che hanno il giudizio sospeso. Il Polo Fermi Giorgi ha già pubblicato il calendario completo dei corsi di recupero 2023, in vista degli esami in agenda tra fine agosto e settembre prossimi.