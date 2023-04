Al convegno si parlerà anche di Lucca-Modena

L’appuntamento è per venerdì 14 alle 16.30. I lavori saranno coordinati da un lucchese, ma l’evento si svolgerà in quel di Bologna. Anche se il tema riguarda molto il nostro territorio perché affronta, tra le altre, una questione a lungo dibattuta in passato quale il progetto Lucca-Modena. L’associazione culturale Movimento Monarchici e l’associazione culturale Club Reale Italiano (facenti parte della Federazione Monarchica Corona d’Italia) presentano il convegno "Impresa - Economia - Stato sociale". All’appuntamento interverranno Fabrizio Bertot, Arianna Bertuccelli, l’avvocato Stefano Della Nina, Andrea Spettoli presidente nazionale dell’associazione culturale "Club Reale Italiano", Giorgio Cavazzoli e Andrea Galli. Sarà presente il Senatore della Consulta del Regno, il professor Mariano Torre. A coordinare i lavori, il lucchese Mauro Mazzoni (in foto).