Al Conad arriva il Pet Store Un negozio tutto per animali

Tra marzo ed aprile aprirà una sezione dedicata al Pet Store nel punto vendita Conad di Altopascio. E’ ormai praticamente tutto pronto, mancano solo gli ultimi dettagli. Un servizio ulteriore per il gruppo leader della grande distribuzione nel Centro Italia, con particolare attenzione agli animali domestici e da compagnia, diventati ormai a tutti gli effetti componenti delle varie famiglie. Ciò potrebbe anche comportare benefici effetti a livello occupazionale locale.

Nessuna deviazione dalla traiettoria tradizionale del proprio core business, incentrato sulla gastronomia, ma un valore aggiunto per una opportunità in più, per facilitare l’acquisto di prodotti dedicati ai nostri migliori amici. La notizia è stata confermata dal presidente di Conad Nord Ovest, Roberto Toni durante la presentazione della partnership in sinergia con il Tau calcio e con il Comune, per l’abbattimento delle barriere sociali e per favorire le attività sportive.

"Siamo impresa e dobbiamo ovviamente centrare i vari budget di guadagno – ha spiegato Toni, – ma pure in prima fila per il sociale e a favore della gente. Basti pensare che, ad esempio, il nostro distributore di Altopascio, eroga 12 milioni di litri annui e quando siamo partiti abbiamo contribuito in maniera determinante a calmierare i prezzi dei carburanti in zona, perché gli altri si sono adeguati. Poco tempo fa abbiamo donato latte e biscotti alle associazioni di volontariato, senza contare il sostegno alle onlus. Noi soci siamo il vero legame con il territorio, siamo inseriti e mai ci tireremo indietro per aiutare le famiglie".

Il Pet Store è un servizio in più. In alcuni punti vendita, come Monsummano, in Valdinievole, questi negozi per gli animali all’interno del supermercato, esistono già. Si troveranno prodotti testati e di qualità per gatti, cani, pesci e non solo, in primis i mangimi. Si potrà trovare la bilancia per i nostri amici a quattro zampe, la possibilità di incidere medagliette o una bella toilettatura, il lavaggio self-service e anche la lavanderia a gettoni per lavare cuscini eo cappottini in dotazione per proteggere dal freddo le nostre bestiole. Il taglio del nastro a breve.

Massimo Stefanini