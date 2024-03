Al comprensivo “Ungaretti“ la rassegna regionale dei cori scolastici

Dopo le azioni dedicate al potenziamento della pratica strumentale d’insieme e dell’ascolto consapevole della musica, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pensato quest’anno di sensibilizzare tutte istituzioni scolastiche nei confronti delle molteplici e significative valenze formative derivanti dalla pratica corale.

“La risposta – sottolinea una nota dell’Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Cararra – è stata incoraggiante: 274 dirigenti scolastici e docenti coinvolti nella formazione specifica sulla coralità e 92 cori che si esibiranno nella nostra Rassegna Regionale Cori Scolastici“.

Dopo il meritato successo riscosso dal concerto di inaugurazione dell’anno scolastico svoltosi al teatro del Giglio il 28 settembre scorso, le istituzioni scolastiche del territorio lucchese sono di nuovo meritatamente in primo piano, con un ricco programma di esibizioni corali (19 scuole della nostra provincia e non), che animeranno ben quattro giornate intense e gratificanti per i nostri studenti. Da ieri fino a giovedì 14 marzo dalle ore 10 nell’auditorium Mazzarella dell’Istituto Comprensivo Ungaretti di San Concordio si sta infatti svolgendo la 1ª Rassegna Regionale dei cori scolastici.

“Un sentito ringraziamento – sottolinea ancora ll’Ufficio Scolastico di Lucca – a tutti coloro che hanno collaborato, sia a livello organizzativo che esecutivo, alla realizzazione della rassegna, e in particolare all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e all’IC Ungaretti, che hanno magistralmente curato ogni dettaglio di questa importante iniziativa.” Oggi sarà presente anche il coordinatore del Progetto regionale Toscana Musica, professor Giuseppe Tavanti.