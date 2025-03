Al Cineforum Ezechiele proiettato il corto “Epifania d’agosto”

Martedì alle 21.15 al cinema Astra, nell’ambito della programmazione del Cineforum Ezechiele, verrà proiettato il corto “Epifania d’agosto”. Girato nel centro storico e alla stazione ferroviaria di Lucca, tratto dal soggetto di Simona Visciglia, ha vinto la sezione corti del premio Racconti nella Rete 2024. Regia di Giuseppe Ferlito. Con Alessio Casini, Silvia Picchiani, Andrea Insegna, Eleonora Bonini. Una produzione LuccAutori e Scuola Di Cinema Immagina.

È la storia di Chiara e Matteo, una coppia che ha ceduto alla routine della vita matrimoniale. In vista delle vacanze estive, il marito ripropone la solita meta: la villetta al mare di sua madre. Lei ripensa con rammarico e nostalgia a quando le cose tra loro erano diverse, solo pochi anni prima. Lui sembra non rendersi conto che qualcosa nel loro rapporto si è incrinato ed evita di porsi domande. Come spesso capita il problema fondamentale tra i due è la mancanza di dialogo, il non riuscire a trovare un punto di incontro. Durante un’afosa giornata di agosto, poco prima della partenza, entrambi hanno una rivelazione che potrebbe cambiare le sorti delle loro esistenze...

Alle 21.30 “No Other Land“ di Y.Abraham, B.Adra, R.Szor, H.Ballal (Palestina/Norvegia, 2024; 95′. Versione originale con sottotitoli. Nomination miglior documentario Oscar 2025). Basel Adra, un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, combatte fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Incrocia il suo cammino con Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta. Realizzato da un collettivo palestinese-israeliano di quattro giovani attivisti, è stato co-creato durante i tempi più bui e spaventosi della regione, come atto di resistenza creativa. In collaborazione con Amnesty International Lucca.