Al Cineforum Ezechiele “Mulholland Drive“, capolavoro di Lynch

Questa settimana la programmazione del “Cineforum Ezechiele 25,17“ è interamente dedicata a David Lynch, recentemente scomparso, con due suoi capolavori. Oggi alle 21.15 al Cinema Astra è in programma “Mulholland Drive“. Realizzato da Lynch nel 2001 con protagonista Naomi Watts è un noir onirico e surreale, puro oggetto di fascinazione e favolosa l’esperienza cinematografica. "Ancora oggi si discute: che diavolo succede in Mulholland Drive? Eppure la spiegazione c’è, a patto di stare molto, molto attenti. È nelle sue pieghe, nelle circonvoluzioni narrative e nelle sterzate oniriche del racconto, che poi i misteri gemmano, le paure si materializzano, il comico e l’orrore si fondono". Venerdì 28 alle 21.15 alle ore 21 al cinema Artè di Capannori è invece in programma “Velluto Blu“, noir grottesco e visionario, manifesto del cinema lynchiano. Due appuntamenti da non perdere per chi ama il cinema d’autore.