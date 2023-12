Al buio il parco e piazza Moro. La protesta

Di nuovo al buio. Dopo i casi di assenza di energia elettrica verificatisi in corso Cavour, almeno un paio di volte negli ultimi giorni, mercoledì sera è stata la volta dell’intero parco Moro e dell’adiacente ed omonima piazza che costeggia il viale Europa. Siamo ad Altopascio. Anche in questo caso, in pratica a due passi dal centro storico e dalle piazze che videro l’epopea del complesso ospitaliero medievale. Stridente il contrasto con le Luminare natalizie ricche di colori che risaltano durante le ore notturne e, al contrario, l’oscurità del polmone verde più conosciuto della cittadina del Tau, purtroppo non solo per la sua bellezza, con il campanile della Smarrita sullo sfondo. Infatti, come si ricorderà, lo scorso mese di agosto le forze dell’ordine hanno stroncato un giro di traffici poco leciti che spesso si consumano anche in pieno giorno. Figuriamoci di sera e senza un lampione che funzioni. La gente ha paura e protesta. Ci si interroga su questi frequenti sbalzi di tensione. La pubblica illuminazione è fondamentale anche per la sicurezza. Se si tratta di un guasto bisogna risolverlo prima possibile. O comunque capire i motivi e le cause di quanto sta accadendo e trovare soluzioni idonee.

M.S.