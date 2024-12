Akeron investe a Lucca

Un investimento di 8 milioni di euro circa per una nuova sede unica nel centro di Lucca. Lo annuncia Akeron, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni software. L’investimento, interamente finanziato dai soci di maggioranza dell’azienda, permetterà la realizzazione di un vero e proprio centro operativo, dove lavoreranno 200 persone. L’acquisto dell’immobile, in via Carlo Angeloni, è stato formalizzato grazie all’intermediazione dell’Immobiliare San Pietro di Lucca. Il nuovo quartier generale si sviluppa in una villa storica e due palazzine moderne situate di fronte alle storiche mura e vicine a imbocco per l’autostrada e alla stazione ferroviaria. Il complesso si estende su una superficie di 3.200 mq, arricchita da un parcheggio interrato di 1.800 mq. L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico con una capacità di 19 KW, e colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. "Con l’acquisto del nuovo headquarter vogliamo dimostrare il forte legame di Akeron con Lucca e il nostro impegno nel creare opportunità per i giovani del territorio in un ambiente che combina innovazione e apertura internazionale", affermano Marco Pierallini e Manuel Vellutini, co-ceos di Akeron.