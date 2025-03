Aiuti alle famiglie sulle spese scolastiche. Oltre mille richiedenti nella graduatoria

Buone notizie. E’ in pagamento il contributo Pacchetto Scuola 2024/2025. Quest’anno sono stati 1.021 i nuclei familiari inseriti nella graduatoria dei beneficiari del bando a favore degli studenti toscani residenti nel Comune di Lucca e iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata. Con il Pacchetto scuola l’amministrazione comunale, utilizzando fondi stanziati in parte dalla Regione Toscana e in parte statali e provinciali, intende sostenere le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate nelle spese necessarie a frequentare la scuola, garantendo in questo modo, in maniera concreta, il diritto allo studio.

Sulla base di quanto stabilito dalla Regione Toscana sono stati estratti dalla graduatoria, a sorte, 103 beneficiari, per controlli ex post a campione sulla documentazione di spesa. I beneficiari soggetti a controllo a campione dovranno provvedere a inviare tutta la documentazione di spesa, tramite e-mail, in un unico invio, utilizzando apposito modulo, entro il 10 giugno.