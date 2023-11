Agenzia spaziale europea. Tirocini per gli studenti

Gli studenti che frequentano le università toscane

(e italiane in genere) – e che sono nel loro anno finale o comunque dal secondo in poi – hanno la possibilità

di partecipare ai bandi dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea, che offre opportunità di svolgere tirocini,

di durata da tre a sei mesi, in una delle sue sedi.

Non sono previsti compensi, ma un contributo di 800 euro per i non residenti e 500 euro per chi risiede entro i 50 chilometri dalla sede del tirocinio. Diversi

gli ambiti in cui è possibile svolgerlo: ingegneria meccanica, informatica, elettronica, matematiche applicate, finanza, risorse umane, geofisica, astronomia, e così via. La candidatura deve essere inoltrata entro il 30 novembre tramite il sito jobs.esa.int, dove è possibile consultare tutte

le informazioni sull’internship programme. Le selezioni avverranno tra dicembre e febbraio. Da febbraio 2024 in poi è previsto l’inizio del tirocinio, in accordo tra Esa e l’università frequentata dallo studente.