Agente in borghese ferma due spacciatori

Un carabiniere fuori servizio si è insospettito e ha fermato due uomini di origine marocchina che erano fermi su una Volkswagen Golf nei pressi di una abitazione. Così ha deciso di intervenire e ha scoperto il possesso di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Piegaio hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria i due, un trentenne residente a Capannori e uno di 23 anni senza fissa dimora, incensurati, in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In Lucca località "Gignano di Brancoli", il militare in borghese ha notato la vettura di colore nero nei pressi della sua abitazione, come se stessero attendendo l’arrivo di qualcuno. Insospettito dal fatto che l’auto non era di proprietà di nessuno dei residenti nel piccolo borgo e ricordandosi del fatto che l’aveva già incrociata in altre due occasioni mentre si recava a lavoro, ha deciso di avvicinarsi per identificare gli occupanti, che in un primo momento si dimostravano tranquilli, dicendo che dovevano incontrare un amico, ma dopo che il carabiniere si è qualificato, manifestavano un ingiustificato nervosismo, che induceva il militare dell’Arma, che nel frattempo aveva richiesto ausilio alla centrale operativa, ad essere più incisivo nel controllo. A quel punto decidevano di consegnare prima due dosi di cocaina e successivamente, poi altre tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,5 grammi.

Sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile di Lucca e una di Piegaio che procedevano alla perquisizione personale e veicolare, che poi estendevano anche all’abitazione a Capannori, rinvenendo la somma di 110 euro, ritenuta verosimilmente provento delle attività di spaccio.

Ma.Ste.